Опасно для жизни: в Киеве заблокировали контрабанду лекарств от осложнений COVID-19 (фото)

Несертифицированные лекарства ввозили в Украину из Юго-Восточной Азии, их неправильно хранили при транспортировке и на складах

В Киеве правоохранители разоблачили канал поставки незарегистрированных лекарств используемых при лечение осложнений COVID-19. Препараты рекомендованы при свертывании крови

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Ввозимые из стран Юго-Восточной Азии несертифицированные лекарственные средства онкологической и репродуктивной группы, участники группы сбывали через интернет-магазин, не отражая при этом финансовые операции в бухгалтерском учете и отчетности, уклонившись подобный образом от уплаты налогов на сумму более 8 млн грн" , – говорится в сообщении.

Лекарства перевозили и хранили с нарушением санитарных норм, без соблюдения температурного режима. Таким образом они могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью потребителей.

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Правоохранители провели обыски в офисных и складских помещениях, в ходе которых изъято более 4,2 тыс. упаковок лекарственных средств на 6,5 млн грн, более 66 тыс. долларов США, 65 тыс. гривен, а также черновые записи, компьютерную технику, электронные носители информации и банковские карточки.

Ведется следствие.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержали двух человек, которые занимались контрабандой медицинских препаратов из России.

Напомним, что украинские пограничники предотвратили попытку ввоза в страну нелегального товара. Нарушители скрыли среди груза гуманитарной помощи одежды разных брендов.