Опасные маневры на дороге. В Киеве водитель такси чудом не устроил ДТП (видео)

Водитель такси устроил "танцы" на дороге / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел инцидент на дороге. Пассажиры соседнего автомобиля сняли на камеру неадекватные маневры водителя службы такси Bolt.

Ролик опубликовала Magnolia TV в Telegram.

"Чего только не увидишь на столичных дорогах", – написали в Сети.

Там видны номера. В патрульной полиции Киева обещают проверить водителя.

"Последний раз водителя на авто с такими номерными знаками привлекали к ответственности 30 августа этого года", – говорят в полиции "Сегодня".

Патрульные добавляют, что выясняют, когда было снято видео. Там не исключают, что оно от 30 августа, но только сейчас его выложили в Сеть.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

В Украине тоже довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.