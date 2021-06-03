Опасный вирус: киевлян предупреждают о спаме от якобы патрульной полиции

Мошенники от имени патрульной полиции рассылают электронные письма с вирусом. Фото: izvestia.kiev.ua

Патрульная полиция предупредила об опасной спам-рассылке от имени якобы начальника Департамента патрульной полиции. Такая рассылка опасна, так как открывая письма, происходит загрузка вируса, который заражает компьютер.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Друзья, важная информация️. Сообщаем об опасной спам-рассылке! Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений", – пишут в сообщении.

Так, якобы с электронной почты управления патрульной полиции в Киеве различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: "на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, в противном случае вам будет выписан штраф".

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"Информируем, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не присылали. Это – атака киберпреступников", – говорится в сообщении ведомства.

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Также электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и т.п.) могут поступать и якобы от других госучреждений.

Такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, открывая которые, происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер.

В полиции просят придерживаться следующих мер предосторожности:

соблюдайте интернет-гигиену и ни в коем случае не открывайте любые запароленные архивы и файлы, поступающие на вашу электронную почту;

следите за установленным и обновленным антивирусным программным обеспечением;

обращайте внимание на электронный адрес отправителя письма и проверяйте его достоверность, поскольку спам-сообщения отправляются из неофициальных почт.

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