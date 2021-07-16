Опять локдаун? Киев начал подготовку к новой волне COVID-19

Количество коек в столичных больницах хотят увеличить. Фото: пресс-служба КГГА

Киев начинает готовиться к третьей волне эпидемии СOVID-19. Власть говорит о необходимости проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в больницах, которые нужны для приема больных с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По мнению специалистов, сейчас – период отпусков, и украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу.

"Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса. Поэтому сегодня мы уже готовим госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезни. Подготовка, в первую очередь, предусматривает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты – медицинского персонала, медикаментами – пациентов", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Согласно решению, руководители больниц города должны подготовить медучреждения для приема больных во время третьей волны эпидемии. В частности:

обеспечить подключение коек к кислороду,

закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, власть направит обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры по составлению и направлению в КГГА списков работников, требующих спецпропусков на проезд в транспорте в случае введения усиленного карантина.

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Он также напомнил, что в столице продолжается вакцинация против СOVID-19 и призвал горожан записаться на прививку в удобное время с помощью системы helsi.me, чтобы обезопасить себя и близких от риска заболевания. Вакцинация является бесплатной.

Ранее мы писали, главный доктор Киевской городской клинической больницы №7 Александр Щербина заявил, что последняя волна коронавируса была тяжелой как для пациентов, так и для медиков.

Также мы писали, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в мире появился новый штамм коронавируса, который может распространиться и в Украине.