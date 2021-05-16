Орала и крыла матом: в Киеве мать послала детей за пивом, а затем устроила разборки (видео)

По словам агрессивной женщины, дети слишком долго ходили в магазин и купили не те продукты

На киевских Позняках женщина чуть не устроила расправу над двумя детьми, которых перед этим послала за пивом и продуктами, а они, судя по ее словам, не то купили.

Соответствующий инцидент снял на видео корреспондент "Сегодня".

Судя по всему, агрессивная женщина – мать одного из детей и ранее попросила их купить несколько бутылок пива и какие-то продукты. А "вина" детей состояла в том, что они очень долго ходили в магазин и купили не тот фарш.

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Из-за этого женщина очень громко и грубо орала на одного из них, употребляя при этом ненормативную лексику. Она также разбросала принесенные продукты и замахивалась на детей.

Досталось и проходящей мимо женщине, которая отреагировала на крики и плач детей и подошла узнать, что происходит. Неадекватка наорала и на нее.