Осадки и сильный ветер: погода в Украине 8 февраля

Теплее всего сегодня будет на юге нашей страны/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 8 февраля, в некоторых областях будет влажной, а в некоторых – облачной. Ожидается "плюсовая" температура. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Мокрый снег будет идти в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Сумской областях. Дождь будет поливать в этот день Полтавскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым. На остальной территории будет облачная погода. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируют 0-5 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +2 до +4 градусов.

В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге ожидается 3-7 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не прогнозируют, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе будет идти дождь — 5-7 градусов тепла.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.