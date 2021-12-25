Остался только букет на капоте. Киевлянин пытался поджечь авто избранника своей бывшей

Оперативники задержали мужчину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчина хотел поджечь иномарку сожителя бывшей жены. Следственно-оперативная группа изъяла на месте остатки пластиковой канистры и зажигалку.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Подробности инцидента

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что несколько минут назад неизвестный пытался поджечь его автомобиль, который находился во дворе частного дома на улице Энтузиастов.

По указанному адресу прибыла полиция.

На месте происшествия заявитель рассказал полицейским, что увидел сбегавшего со двора незнакомца. Далее он заметил на капоте авто букет цветов, а под автомобилем дымящую канистру.

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Водитель быстро отогнал иномарку и погасил пламя, поэтому транспортное средство в порядке.

Причина попытки поджога

Как рассказал начальник следственного отдела Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев, автомобиль хотел поджечь мужчина, который приревновал свою бывшую жену к новому избраннику.

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Следственно-оперативная группа изъяла на месте остатки пластиковой канистры и зажигалку.

Наказание для виновника

31-летний правонарушитель задержан. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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