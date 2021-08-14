"Нацкорпус" протестует под Офисом президента – онлайн-трансляция

Представители нацкорпуса собрались на протест. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве сегодня, 14 августа, на митинг под Офис президента вышли националисты под лозунгом "Зупинимо капітуляцію!". Как сообщает корреспондент "Сегодня", на протест пришли несколько тысяч человек.
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Так, ранее по всей центральной площади группами были разбросаны представители нацкорпуса и "Азова", которые собирались в колонну.
Пока националисты шли митинговать в центре готовились к перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат", и к другим силовым состязаниям.
Националисты вышли на митинг не впервые
Напомним, что это уже не первая подобная акция. Ранее на Майдане в столице националисты зажгли фаеры и спели гимн Украины в рамках акции "Российскую агентуру – вон из Украины!".
Активисты хотели передать свои требования к президенту. Под ОП тогда собралось около 100 человек, они держали флаги "Украинская Народная Самооборона".
Ранее мы писали, что:
- женский марш в Киеве попытались сорвать националисты
- в Одессе проходил женский марш, который радикалы пытались сорвать