"Нацкорпус" протестует под Офисом президента – онлайн-трансляция

Представители нацкорпуса собрались на протест. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 14 августа, на митинг под Офис президента вышли националисты под лозунгом "Зупинимо капітуляцію!". Как сообщает корреспондент "Сегодня", на протест пришли несколько тысяч человек.

Смотрите прямую трансляцию с места событий:

Так, ранее по всей центральной площади группами были разбросаны представители нацкорпуса и "Азова", которые собирались в колонну.

Нацкорпус собирается идти на митинг. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Пока националисты шли митинговать в центре готовились к перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат", и к другим силовым состязаниям.

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Подготовка к соревнованиям на Крещатике. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Националисты вышли на митинг не впервые

Напомним, что это уже не первая подобная акция. Ранее на Майдане в столице националисты зажгли фаеры и спели гимн Украины в рамках акции "Российскую агентуру – вон из Украины!".

Активисты хотели передать свои требования к президенту. Под ОП тогда собралось около 100 человек, они держали флаги "Украинская Народная Самооборона".

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