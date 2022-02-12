Отказался ли Рябчук от слов, что сожалеет о стрельбе? Мы спросили у адвоката

Днепровский солдат, расстрелявший своих сослуживцев, находится в СИЗО / Фото: Коллаж: Сегодня

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял пять человек в Днепре, ранее отказался от своих показаний. Также нацгвардеец якобы заявил о том, что признал свою вину под принуждением.

Об этом пишет сайт Сегодня.

Реклама

3 февраля предыдущий адвокат Рябчука, Игорь Степанов, сообщил сайту "Сегодня", что "Рябчук сожалеет" о том, что сделал. Затем была информация, что Рябчук отказался от предыдущих высказываний.

Отказался ли он от слов сожаления?

"Относительно того, что озвучивал вам господин Степанов – нужно спросить у него, почему именно так он озвучил. Что касается того, отказывается ли Артемий Рябчук от одного заявления или от всех – есть сейчас одно заявление, где четко отмечено: "Отказываюсь от всех ранее представленных показаний и высказываний", – сказал адвокат Гордеев Денис Александрович.

Адвокаты Артемия Рябчука, устроившего стрельбу в воинской части Днепра, говорят о невиновности солдата. И заявляют о том, что нацгвардейца освободят.

Реклама

Рябчук отказался от показаний и поменял адвоката

Нацгвардеец Артемий Рябчук собрал достаточно средств, чтобы нанять платного адвоката, который будет защищать его интересы. Также нацгвардеец якобы заявил о том, что признал свою вину под принуждением.

"Сегодня благодаря поддержке общественности, собравшей средства для защиты днепропетровского стрелка Артема Рябчука, были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездно). Сегодня также Артем Рябчук отказался от всех показаний, взятых с его слов под принуждением и угрозами! Дело приобретает гиперскандальный оборот!", – написал бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram.

Реклама

Читайте также: