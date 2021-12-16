Открытие Подольского моста в Киеве снова перенесли: Кличко назвал сроки

Кличко рассказал, когда откроют Подольский мост. Фото: коллаж "Сегодня"

Открытие автомобильного движение по Подольско-Воскресенском мосту, которое обещали запустить в конце этого года, перенесли на следующий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, во время подведения итогов работы столичной власти за 2021 год.

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"Подольский мост мы достроим в следующем году, хотя обещали открыть в этом году. На строительстве моста отразился кризис по причине коронавируса, были задержки с поставкой стройматериалов, люди болели. Также повлиял менеджерский фактор. Я уволил своего заместителя, который обещал открыть движение по мосту до конца этого года", – пояснил Виталий Кличко.

Градоначальник добавил, что работы по достройке Подольского моста продолжаются. Общая длина мостового перехода – 10 километров.

По словам Кличко, на 90% мостовой переход построен. Даже готовы тоннели для будущих станций метрополитена – четвертая линия метро будет проходить по мосту. В этом году в проект внесли изменения: с Подольского моста обещают построить съезд на жилой массив Троещина.

"Это очень важный объект для города. Мы достроим этот мост, чтобы кто не говорил. Я держу под личным контролем его строительство и слежу за работой каждый день", – подчеркнул Виталий Кличко.

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