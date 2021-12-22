Отмененные рейсы и задержки: Киев из-за сбоя транспорта сковали пробки (карты)

В столице утром образовался транспортный колапс / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве утром 22 декабря задерживается движение общественного транспорта. Кроме того, отменили несколько рейсов городской электрички.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.
Движение транспорта задерживается
- Задерживается движение троллейбусов № 40, 40к на Соломенской площади в направлении Дворца Спорта по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Движение троллейбусов организовано через Южный вокзал.
- Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Коперника в направлении ул.Старовокзальной по техническим причинам.
На место направлена ответственная служба предприятия.
Отменили электрички
22 декабря отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307, 7308, 7315, 7316.
Это произошло по техническим причинам.
Пробки в городе
На левом берегу пробки перед всеми мостами, которые ведут на правый берег. Как сообщают данные Google maps, стоит движение на:
- проспекте Бажана;
- проспекте Соборности;
- Броварском проспекте;
- бульваре Перова;
- проспекте Романа Шухевича.
На правом берегу пробки на:
- улице Академика Заболотного;
- Кольцевой дороге;
- проспекте Победы;
- улице Елены Телиги;
- проспекте Степана Бандеры.
В центре стоит движение на:
- улице Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко;
- улице Мечникова;
- бульваре Леси Украинки;
- улице Грушевского;
- Петровской аллее и др.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.
Раньше мы писали:
- В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
- В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.