Озеро во дворе: в Киеве на Оболони прорвало трубу (видео)

В Киеве на Оболони произошло ЧП. У стадиона "Единство" случился прорыв трубы и залило весь жилой двор.

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

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"Аварийка уже на месте. Где порыв – не ясно", – пишут в Сети.

Что говорят коммунальщики

Как сообщили в "Киевводоканале" сайту "Сегодня", есть повреждения на Героев Сталинграда, 39 на магистрали Д-300.

"Утечка локализована, размытая часть ограждена. Без воды остался дом по Героев Сталинграда №39-а", – ответили коммунальщики.

Что делать, если в прорвало воду

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

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оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");

позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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