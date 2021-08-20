Все самолеты, которые пролетят над парадом ко Дню Независимости – в одном фото

Самолет "Мрія" и схема полетов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве продолжается подготовка к масштабному празднованию 30-летия независимости. 52 украинских самолета и вертолета примут участие в параде 24 августа.

Схему обнародовала пресс-служба Минобороны в Instagram.

Все самолеты, которые сможем увидеть на параде. Фото: Миноборона

Отметим, что 24 августа крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" примет участие в военном параде в честь 30-й годовщины независимости Украины.

"Мрія" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил -76 и целого семейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Старт воздушного парада в 11:00 утра.

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Как будут праздновать парад в столице

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение Государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.