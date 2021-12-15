Парад планет и ослик из вертепа. Как выглядит главная елка страны за три дня до открытия (фото, видео)

В Киеве на Софийской площади завершается подготовка новогоднего городка. Основные работы проводятся по обустройству рождественского вертепа. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на площадь уже завезли часть скульптур, из которых его соберут.

Напомним вертеп будет самым большим в Европе. Его диаметр 34 метра, он будет состоять из 20 деревянных скульптур.

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Через несколько дней на Софийской площади зажгут главную елку / Фото: Сегодня

Над главной елкой устроили настоящий парад планет в виде 72 шаров. Земля, кстати, находиться под рождественской звездой, на макушке новогоднего дерева.

Вертеп будет самым большим в Европе / Фото: Сегодня

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По словам организаторов новогоднего праздника на Софийской площади, им ещё предстоит разместить 50% гирлянд над площадью.

На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сегодня

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Обещают управиться до завтрашнего вечера. На площади уже царит настоящая новогодняя атмосфера.

Какими будут елки в последующие годы в Киеве

Президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий уже разработал проект главной новогодней елки 2024 года.

В следующем году ёлка будет украшена в яркие цвета. Тематика следующего Нового года на Софийской площади – балет. Также Добруцкий показал нам цветовую гамму елки-2023. Основными цветами будет белый, розовый и фиолетовый.

"Тематика елки (2024 – ред.) будет "Белый квадрат". Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Чёрный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади", – делится планами с сайтом "Сегодня" Игорь Добруцкий.

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