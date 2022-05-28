Перед днем Киева снова заработал ботсад на Печерске

Ботсад 28 мая возобновил работу / Фото: Коллаж: Сегодня

В канун празднования Дня Киева в столице ботанический сад имени Гришко открыли для посетителей, он был закрыт с 24 февраля. Об этом сообщает корреспондент издания "Сегодня" Александр Марущак.

По его словам, накануне огромную территорию ботанического сада проверили саперы и взрывотехники. Обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, возле одной из пешеходных зон в земле. После проведения проверки ботсад открыли для прогулок киевлян. Теперь можно посмотреть на цветение сирени.

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"Мы открылись сегодня для посетителей. Людей приходит пока немного – информацию про открытие только разместили на нашем сайте, но мы надеемся, что уже завтра гостей станет больше. Стоимость билетов у нас не поменялась, осталась такая же, как и была до начала войны – билет для взрослого стоит 60 гривен, детский – 30 гривен. Мы ее не меняли", – рассказала сайту "Сегодня" директор ботанического сада имени Гришко Наталья Заименко.

В ботаническом саду говорят, что жду посетителей, поскольку за время простоя с февраля месяца потеряли очень много денег. Ботанический сад был закрыт, когда было массовое цветение сакур, магнолии и сирени. Сейчас денег не хватает даже на покос травы – территория ботанического сада очень большая. Да и горючего нет для газонокосилок. В учреждении надеются, что будет большой поток посетителей и они справятся с финансовыми трудностями.

"Цветение сирени наши гости еще могут увидеть. Сейчас очень красиво цветут поздние сорта сирени. Скоро начнется цветение пионов, а также уже великолепно у нас выглядит розарий. Мы с нетерпением ждем киевлян и гостей города", – рассказывает Наталья Заименко.

Что посетить в Киеве

12 мая в Киеве начал работу в режиме парка столичный зоопарк. Посетителям будут доступны для просмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Находиться на территории зоопарка можно будет до 16:30, в случае воздушной тревоги все посетители должны покинуть территорию и проследовать в бомбоубежища.

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Несмотря на то, что город постепенно оживает, городской голова Киева Виталий Кличко сказал, что в столице до сих пор остается угроза ракетных ударов России.