Плакала и стучала в дверь: под Киевом ребенка оставили у закрытого корпуса детсада

Трехлетний ребенок громко кричал и звал родителей – в таком состоянии его нашел сосед, который начал искать воспитателей

Иллюстративное фото / Фото: Pexels

В Ворзеле Киевской области воспитатели детского сада оставили трехлетнюю девочку без присмотра, она сидела у закрытого корпуса и плакала.

Об этом сообщает "Сегодня".

Крики ребенка услышал житель соседнего дома Николай Быковец. Девочка рассказала ему, что воспитатели оставили ее здесь ждать родителей, а сами пошли домой.

"Вот через этот вход я побежал к ребенку на помощь", – рассказал мужчина.

Он сказал, что крики детей слышит часто, но девочка плакала более пятнадцати минут. Он решил узнать, что же произошло.

"Я начал переживать и через забор своего участка увидел единственного ребенка, который находился один. Она просто кричала и звала папу-маму и стучала в дверь яслей", – сказал он.

Оставить в таком состоянии маленькую Софию – Николай не смог. Решил ее успокоить и узнать, что она делает без воспитателей и родителей.

"Она сказала: меня оставила воспитатель, и сказала ждать здесь, посадила меня на скамейку и сказала ждать. Меня заберут", – рассказал мужчина.

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Забрать девочку должны были в семь вечера и на часах было около пяти. Николай позвонил знакомым родителям, чьи ребята посещают сад в поисках его работников.

"Мы ждали около 20 минут, это не минута или две. Данный участок сквозной и не закрывается, в любой момент, в наше неспокойное время могло бы произойти что-то, не дай Бог плохое", – вспомнил он.

Видео: Сегодня

Заведующий детского сада к съемочной группе "Сегодня" выходит с адвокатом. Признается, ситуация неприятная, но на самом деле совсем не такая, какой ее увидел Николай.

"Первый день она на группе продленного дня, мама пошла на работу, мама всегда приходила, забирала из того корпуса, когда подружки мамы пришли ее забирать, она испугалась, она потом нам объяснила, что мама не заберет ее отсюда", – рассказывается директор детского сада "Ласточка" Ирина Ярыгина

На территории сада два корпуса: для ясельной группы, откуда Софию всегда забирала мать, и для старших детей, где была группа продленного дня. Воспитательница не заметила, когда девочка пошла в ясли. Дескать, на группу из 25-ти детей – она сама.

"Я ответственность с воспитательницы не снимаю, мы там вот педсовет проводим, выговор будет все. Хотя воспитатель у меня ответственный, там писали в фейсбуке, такую "грязь" лили", – говорит Ярыгина.

Сами родители "забытого" ребенка с журналистами общаться отказались. По словам заведующей, у них нет никаких претензий к воспитательнице или детсаду.

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