Почти Мумбаи: в Киеве внедорожник провалился под асфальт (фото)

В Киеве авто провалилось в асфальт. Фото: Киев Сейчас/Telegram
В Соломенском районе Киева автомобиль провалился левым передним колесом в асфальт. На дороге образовалась большая яма.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
ЧП произошло на улице Антонова, 4а.
"Не Мумбаи, конечно, но тоже больно", – пишут в Сети.
Скорее всего, яма образовалась после обильных проливных дождей, которые каждый день идут в столице.
Напомним, во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов.
Кроме того, в результате непогоды 2 июня 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.
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