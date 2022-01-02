Под Киевом 19-летний водитель сбил двух пешеходов (фото)

В Киевской области произошло серьезное ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области 19-летний парень сбил двух пешеходов. Это произошло на одной из улиц в селе Гора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

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Водитель автомобиля Skoda Fabia наехал на пешеходов: 54 и 51 лет, которые шли по проезжей части дороги справа в направлении движения автомобиля.

"В результате данного ДТП оба пешехода получили телесные повреждения и были госпитализированы в Бориспольскую больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бориспольского РУП. Полицейские устанавливают происшествия", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в селе Гора / Фото: Нацполиция

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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