Под Киевом 19-летний водитель сбил двух пешеходов (фото)

В Киевской области произошло серьезное ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области 19-летний парень сбил двух пешеходов. Это произошло на одной из улиц в селе Гора.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
Водитель автомобиля Skoda Fabia наехал на пешеходов: 54 и 51 лет, которые шли по проезжей части дороги справа в направлении движения автомобиля.
"В результате данного ДТП оба пешехода получили телесные повреждения и были госпитализированы в Бориспольскую больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бориспольского РУП. Полицейские устанавливают происшествия", – говорится в сообщении.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.