Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Транспорт

Под Киевом 19-летний водитель сбил двух пешеходов (фото)

Ольга Кравченко
2 января, 12:41
Пострадавших срочно госпитализировали медики в Бориспольскую больницу

В Киевской области произошло серьезное ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области 19-летний парень сбил двух пешеходов. Это произошло на одной из улиц в селе Гора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Реклама

Водитель автомобиля Skoda Fabia наехал на пешеходов: 54 и 51 лет, которые шли по проезжей части дороги справа в направлении движения автомобиля.

"В результате данного ДТП оба пешехода получили телесные повреждения и были госпитализированы в Бориспольскую больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бориспольского РУП. Полицейские устанавливают происшествия", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в селе Гора / Фото: Нацполиция

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

Ранее мы писали: