Под Киевом 96 тысяч абонентов останутся без газа из-за обстрелов оккупантов

Люди останутся без газа/Фото: коллаж: "Сегодня"
В пригороде Киева 96 тыс. абонентов потеряют газоснабжение из-за обстрелов распределительных сетей российскими оккупантами.
Об этом сообщил Оператор ГТС Украины.
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По требованию оператора газораспределительных сетей АО "Киевоблгаз" Оператор ГТС Украины отключил газораспределительные станции (ГРС) "Ирпень", "Ворзель", "Блиставиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводы)", "Чайки".
"Это означает, что 96 тыс. абонентов в пригородах Киева остаются без газоснабжения. Давления в системе хватит до утра 7 марта. Причина — многочисленные повреждения распределительных сетей облгаза вследствие обстрелов оккупантов. Из-за активных боевых действий сотрудники Оператора ГТС и "Киевоблгаза" не могут ликвидировать повреждения. Уничтожение важной инфраструктуры — еще одно преступление против народа Украины", — говорится в сообщении.
Что происходило в Украине 6 марта
- 6 марта в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.
- Обстрел аэропорта в Виннице 6 марта произошел с южного направления, из акватории Черного моря.
- По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Западу, в котором в очередной раз попросил закрыть нам небо ПВО, переданным НАТО. Это необходимо, поскольку оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В Киеве над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету. В здании есть несколько повреждений, а врачи продолжают работать.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.