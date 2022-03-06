Под Киевом 96 тысяч абонентов останутся без газа из-за обстрелов оккупантов

В пригороде Киева 96 тыс. абонентов потеряют газоснабжение из-за обстрелов распределительных сетей российскими оккупантами.

Об этом сообщил Оператор ГТС Украины.

По требованию оператора газораспределительных сетей АО "Киевоблгаз" Оператор ГТС Украины отключил газораспределительные станции (ГРС) "Ирпень", "Ворзель", "Блиставиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводы)", "Чайки".

"Это означает, что 96 тыс. абонентов в пригородах Киева остаются без газоснабжения. Давления в системе хватит до утра 7 марта. Причина — многочисленные повреждения распределительных сетей облгаза вследствие обстрелов оккупантов. Из-за активных боевых действий сотрудники Оператора ГТС и "Киевоблгаза" не могут ликвидировать повреждения. Уничтожение важной инфраструктуры — еще одно преступление против народа Украины", — говорится в сообщении.