Под Киевом автобус влетел в электричку: без жертв не обошлось (фото)

В Ирпене водитель автобуса пострадал в аварии / Фото: Коллаж: Сегодня
На железной дороге в Ирпене произошло ДТП. Инцидент случился на перекрестке улиц Чкалова и Центральная с участием автобуса "Богдан" и электропоезда.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
"47-летний водитель, управляя автобусом, выехал на пути нерегулируемого железнодорожного переезда, в результате чего произошло столкновение с электропоездом. К счастью, пассажиров в автобусе не было. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован в местную больницу", – говорится в сообщении.
Водителя забрали медики / Фото: Нацполиция
Водитель был трезвым. После установления всех обстоятельств ДТП полицейские предоставят правовую квалификацию данного происшествия.
Водитель прошел тест на алкоголь / Фото: Нацполиция
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.