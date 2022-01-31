Под Киевом автобус влетел в электричку: без жертв не обошлось (фото)

В Ирпене водитель автобуса пострадал в аварии / Фото: Коллаж: Сегодня

На железной дороге в Ирпене произошло ДТП. Инцидент случился на перекрестке улиц Чкалова и Центральная с участием автобуса "Богдан" и электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Реклама

"47-летний водитель, управляя автобусом, выехал на пути нерегулируемого железнодорожного переезда, в результате чего произошло столкновение с электропоездом. К счастью, пассажиров в автобусе не было. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован в местную больницу", – говорится в сообщении.

Водителя забрали медики / Фото: Нацполиция

Водитель был трезвым. После установления всех обстоятельств ДТП полицейские предоставят правовую квалификацию данного происшествия.

Реклама

Водитель прошел тест на алкоголь / Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали: