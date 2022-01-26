Под Киевом автомобиль насмерть сбил молодого солдата ВСУ (фото)

Умерший был 2000 года рождения/Коллаж: "Сегодня"

В Киевской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб человек.

Об этом сообщает telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Трагический инцидент произошел в городе Белая Церковь 26 января около 20:00. 21-летний водитель, который двигался по Александрийскому бульвару, допустил наезд на пешехода 2000 года рождения. От полученных травм пешеход скончался еще до приезда скорой помощи. Известно, что он был солдатом ВСУ. На месте ДТП работают правоохранители.

Солдата сбил 21-летний водитель/Фото: dtp.kiev.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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