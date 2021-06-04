Под Киевом браконьеры обустроили подпольный цех по переработке рыбы из Чернобыля (фото, видео)

В Киевской области браконьеры организовали подпольный цех. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области (Вышгородский район) правоохранители задержали группу браконьеров, которые ловили рыбу, в том числе в Чернобыльской зоне. Для переработки улова работал подпольный цех. Во время обысков изъяли 10 км сетей и 17 лодок.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Незаконным ловом рыбы в промышленных масштабах занималась 13 человек во главе с двумя братьями 39 и 48 лет.

"Для прикрытия преступной деятельности фигуранты привлекли даже работника рыбинспекции, который заблаговременно предупреждал злоумышленников о запланированных проверках правоохранителей. Браконьеры работали в акваториях Вышгородского района, в том числе в зоне отчуждения, не прекращали работу и в период нереста, использовали электроудочки и доставляли незаконный улов на замаскированные от посторонних лиц причалы. Сом, щука, линь, судак – все это регулярно попадало в сети браконьеров, ежемесячная выручка которых составила более полумиллиона гривен", – рассказал Небытов.

Фото: Андрей Небытов/Facebook Реклама

Начальник полиции отметил, что двух организаторов группы уже задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту незаконного занятия рыбным промыслом открыто уголовное производство.

Ранее мы писали, что под Львовом молодой браконьер обстрелял копов и лесников – есть пострадавшие.

Напомним, также мы писали почему украинцев кормят тухлой рыбой из рук браконьеров. Мы проверили рыбные рынки столицы: продавцы плюют на правила хранения продукта и не брезгуют торговать краснокнижными видами.