Под Киевом чиновник украл более 1,2 млн бюджетных средств (фото)

Чиновник боярского коммунального предприятия в течение двух лет воровал вверенное ему имущество – в его доме нашли вещественные доказательства

Киевская областная прокуратура подозревает в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах бывшего и.о. заместителя начальника и по совмещению главного механика одного из боярских коммунальных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба.

"29-летний житель г. Боярка, находясь на указанной должности коммунального предприятия и будучи стороной договора о полной индивидуальной материальной ответственности, за 2019-2020 лет умышленно и целенаправленно совершил растрату вверенного ему имущества", – говорится в сообщении.

Правоохранители оценили убытки – на сумму более 1,2 миллиона гривен.

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В помещении работника коммунального предприятия провели обыски и нашли часть похищенного имущества. А именно 3,5 тонны газа, 24 300 литров дизтоплива, накладную на 19 тыс л топлива и прочее. Также правоохранители изъяли ноутбук, документацию и другие доказательства.

Сейчас мужчина находится на круглосуточном домашнем аресте.

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