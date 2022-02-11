Под Киевом джип на скорости влетел в кофейню – есть пострадавшие (фото)

В Киевской области в аварии пострадала девушка / Фото: Коллаж: Сегодня
В селе Пуховка (Киевская область) 52-летняя водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и въехала в стену здания кофейни. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
В результате ДТП 28-летняя работница заведения получила телесные повреждения, ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Пока неизвестно почему женщина не справилась с управлением / Фото: Нацполиция
"Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и впоследствии предоставят соответствующую правовую квалификацию", – говорится в сообщении.
Кофейня теперь наполовину разрушена / Фото: Коллаж: Сегодня
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.