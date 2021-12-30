Под Киевом грузовик столкнулся с эвакуатором: трасса перекрыта, есть пострадавшие (фото)

На трассе Киев-Чоп произошла серьезная авария / Фото: Коллаж: Сегодня
На 44 км автодороги Киев-Чоп рано утром произошло ДТП. Грузовика столкнулся с эвакуатором, водитель которого перевозил легковое авто. Есть потерпевшие.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.
Движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях.
Состояние пострадавших неизвестно / Фото: Патрульная полиция Киева
"Патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию", – пишут в сообщении.
Трассу перекрыли из-за аварии / Фото: Патрульная полиция Киева
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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