Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей – видео

Под Киевом произошла стрельба / Фото: Коллаж: Сегодня
В Софиевской Борщаговке, что под Киевом, 12 октября мужчина в камуфляже открыл огонь по автомобилю с семьей.
Об этом сообщает Нацполиция.
Отмечается, что стрельба произошла около 7:45. Неизвестный выстрелил в 27-летнего мужчину, который вместе с 28-летней женой и ребенком садились в машину.
В результате мужчина ранен в ногу, также поврежден автомобиль.
Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Сейчас копы устанавливают стрелка и выясняют, из какого оружия стрелял злоумышленник.
Нелегальное оружие в Украине
После начала войны на Донбассе Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. До начала конфликта в стране насчитывалось около 3 млн единиц незаконных "огнестрелов".
В "Украинской ассоциации владельцев оружия" предполагают, что с тех пор этот показатель мог вырасти до 5 млн "стволов" – от пистолетов Макарова и ТТ до автоматов Калашникова различных модификаций.
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