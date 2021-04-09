Под Киевом перевернулась фура с опасным грузом: движение заблокировано (фото)

Авария произошла перед поворотом на Борисполь

Под Киевом 9 апреля на Броварской окружной произошло ДТП.

Об этом сообщает Патрульная полиция области в Telegram.

Авария произошла перед поворотом на Борисполь. Перевернулся DAF CF, который транспортировал жидкий кислород.

"Патрульные полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи", – пишут в сообщении.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

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