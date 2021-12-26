Под Киевом подросток угнал грузовик – копы устроили погоню (фото, видео)

В Киевской области подросток угнал авто. Фото: коллаж "Сегодня"

На трассе Киев – Чоп полицейские устроили погоню за грузовиком. Как оказалось, за рулем был несовершеннолетний парень, который пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

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Что произошло?

В пгт Макаров Киевской области 17-летний подросток украл грузовик Iveco. На территории Бучанского района была введена специальная полицейская операция "Перехват".

На автодороге Киев – Чоп патрульные заметили украденный автомобиль. Водитель пытался скрыться от копов и нарушал ПДД.

Через некоторое время водитель остановился, вышел из транспортного средства и побежал в лес. В автомобиле также находилась 17-летняя пассажирка. Она сообщила, что парень предложил взять грузовик и прокатиться.

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На место выехала следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Спустя время 17-летнего похитителя нашли и задержали.

Теперь следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

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В Киевской области задержали подростка. Фото: Патрульная полиция Киевской области

В Ровно подросток угнал маршрутку второй раз

Правоохранители в Ровно задержали 16-летнего парня, который второй раз за неделю угнал маршрутку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На этот раз подросток угнал маршрутку № 66, которая была припаркована на улице Курчатова.

"Житель села Малый Алексин Ровенского района зашел на территорию стоянки на улице Курчатова областного центра. Нажав аварийное открывание дверей, проник в маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком", – говорится в сообщении.

Несовершеннолетнего злоумышленника из СМИ узнал 20-летний житель. Он заметил подростка, когда тот заправлял маршрутку, и сообщил в полицию.

На улице Князя Владимира патрульные остановили похищенный автобус. Подросток был трезв и объяснил полицейским, что просто снова захотел покататься.

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