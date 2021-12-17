Под Киевом поезд сбил насмерть женщину (видео)

В Киевской области произошла трагедия. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 17 декабря, в Киевской области на станции Тарасовка поезд сбил женщину – она не заметила железнодорожный транспорт.

Об этом сообщает "Сегодня".

Подробности трагедии

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, на станции Тарасовка на железнодорожном переезде товарный поезд сбил женщину, которая переходила переезд и не заметила транспорт.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают возраст погибшей. На вид ей 35-40 лет. При женщине не было документов и мобильного телефона", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

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Под Харьковом поезд насмерть сбил девушку

В социальных сетях появилось видео момента трагедии, которая произошла 19 октября.

На видео видно, что девушка собиралась перейти через железнодорожное полотно. Сначала она пропустила один поезд, а после того как он проехал – начала идти. Но когда она заметила приближающийся второй поезд, то резко пробежала вперед, но уже было поздно.