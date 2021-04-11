Под Киевом произошло смертельное ДТП – погиб водитель (фото)

Рано утром 11 апреля на трассе Киев-Чернигов произошло смертельное ДТП – погиб водитель.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

"ДТП с пострадавшими вблизи с. Семиполки на автодороге М-01 (Киев-Чернигов-Новые Яриловичи)", – говорится в сообщении.

Из-за смертельного ДТП возможно затруднение движения в направлении Киева. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.

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Фото: патрульная полиция Киева

Ранее Киевский районный суд Харькова вынес приговор 20-летнему виновнику ДТП, в котором погибли подполковник ГСЧС и его дочь . Обвиняемый вину признал. Дмитрию Габышеву назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Максимальная санкция – 10 лет.

Также недавно мы писали о том, что в Харькове на проспекте Гагарина в ДТП погиб 39-летний майор полиции Константин Белов. Ночью 10 апреля водитель Audi A4 совершил наезд на мужчину.