Под Киевом произошло смертельное ДТП с грузовиком, есть погибшие (фото)

В Бородянке легковушка въехала в MAN, в результате погибла женщина, правоохранители уже прибыли на место и выясняют все обстоятельства

В четверг, 15 апреля, вблизи пгт. Бородянка, на автодороге Киев – Ковель столкнулись грузовик MAN и легковушка Peugeot.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По предварительной информации, водитель легковушки Peugeot на полном ходу въехал в припаркованную фуру, что стало причиной – выясняют правоохранители.

В результате аварии погибла девушка 1989 года рождения, она от полученных травм скончалась на месте. Еще четыре человека срочно госпитализировали с травмами различной тяжести.

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На месте работают медики и спасатели. А следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

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