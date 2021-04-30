Под Киевом пьяный внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку (фото, видео)

После насилия мужчина вернулся за стол к товарищу и продолжил употреблять спиртные напитки – полиция выясняет все обстоятельства преступления

В селе Гоголев Броварского района, пьяный 49-летний мужчина изнасиловал свою 91-летнюю бабушку и продолжил употреблять алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, мужчина вместе с товарищем употреблял спиртные напитки, после чего пошел в бабушкину комнату и изнасиловал ее.

Правоохранителям мужчина совершенно спокойно рассказал, что после полового акта с собственной бабушкой он продолжил употреблять алкогольные напитки со своим товарищем.

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На место вызвали полицию. Подозреваемого задержали и привезли в отдел. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

В пятницу, 30 апреля, Броварской межрайонный суд определил подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей в течение 60 суток. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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