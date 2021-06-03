Под Киевом расцвела редкостная орхидея, которая занесена в Красную книгу Украины (фото)

Венерин башмачок очень редкий – для его охраны создали специальные заказники, где нельзя проводить рубки леса

Фото: Киевский эколого-культурный центр

Под Киевом, в Клавдиевском лесу, расцвела редчайшая орхидея – венерин башмачок.

Об этом сообщает прес-служба Киевского эколого-культурного центра.

Венерин башмачок занесен в Красную книгу Украины. А в Киевском области известно всего два места его произрастания.

Фото: Киевский эколого-культурный центр

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Цветок очень редкий в Украине, и для его охраны создали заказники, где нельзя проводить рубки леса.

Кроме того, экологи сообщают, что венерин цветок крайне редко бывает желтым – это свидетельствует о еще большей уникальности явления.

Фото: Киевский эколого-культурный центр

Ранее мы сообщали, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли очень редкие виды растений во время ботанической экспедиции. Эти растения занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Беларуси как неоцененные.