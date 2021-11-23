Под Киевом расстреляли авто с семьей: преступником оказался бывший военный

Стрельба под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области полиция задержала злоумышленника, который 12 октября в камуфляже выстрелил в автомобиль с семьей и исчез. Это произошло на Софиевской Борщаговке.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.
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Как рассказал Небитов, бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".
"40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок – арестован. Настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", – отметил начальник полиции.
Что было ранее?
На Софиевской Борщаговке, что под Киевом, 12 октября мужчина в камуфляже открыл огонь по автомобилю с семьей.
Отмечается, что стрельба произошла около 7:45. Неизвестный выстрелил в 27-летнего мужчину, который вместе с 28-летней женой и ребенком садились в машину.
В результате мужчина ранен в ногу, также поврежден автомобиль.
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