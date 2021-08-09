Под Киевом сбили пьяного мужчину – он бросался под автомобили (видео)

Внедорожник не снизил скорость на трассе и снес мужчину / Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 9 августа, в Вите-Почтовой, на оживленной трассе внедорожник сбил пьяного мужчину, который бросался под машины. Ранее под Киевом легковушка сбила пенсионера с ребенком и влетела в фуру.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
На видео с места видно, что мужчина выходит на проезжую часть и пытается рукой остановить автомобили. А рядом с ним его знакомый, он все время пытается оттянуть его на тротуар.
Автомобили из-за пьяного мужчины замедлили движение, но внедорожник не снизил скорость – он сбил мужчину. От удара у него обувь отлетела на несколько метров.
В Украине участились ДТП
В Украине самой частой причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения. По данным полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:
- нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
- превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
- несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;
Напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная. Водитель скрылся с места аварии.
Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.
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