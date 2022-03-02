Под Киевом сбили самолет оккупантов

В Киевской области ЗСЦ сбили самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области военнослужащие Нацгвардии уничтожили вражеский самолет СУ-30.

Об этом сообщает в прямом эфире Украина24.

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"Очень умело сработали гвардейцы сразу 2-х зенитно-артиллерийских расчетов", – сказали в программе.

Ситуация в Украине 2 марта