Под Киевом СБУ "накрыла" копов-наркоторговцев: одного награждал Янукович

СБУ задержала полицейских, которые занимались наркотиками. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила бывших правоохранителей, торговавших оптовыми партиями наркотиков. Один из злоумышленников был удостоен почетной грамоты "За заслуги", подписанной лично Виктором Януковичем.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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По информации СБУ, злоумышленники сбывали наркотические средства на территории Киевского региона на протяжении нескольких лет, в том числе находясь на должностях в правоохранительном органе, противодействующем наркопреступности.
После увольнения в 2020 году они "сосредоточились" на оптовом сбыте кокаина и метадона. Ежемесячно "зарабатывали" до 30 тысяч долларов.
"Клиентов" находили через личные контакты в криминальном мире. Расчеты производились в наличных деньгах при передаче "товара".
Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после сбыта очередной партии наркотических веществ.
В ходе проведенных обысков по адресам проживания наркодельцов правоохранители обнаружили:
- наркотические вещества и весы для их взвешивания;
- мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности;
- специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей и несанкционированного проникновения в них;
- поддельные служебные удостоверения;
- огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
В настоящее время одному из задержанных объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
На данный момент решается вопрос об объявлении подозрений другим лицам.