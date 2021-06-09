Под Киевом супруги открыли свою сеть борделей (видео)

В Киевской области правоохранители разоблачили сутенеров. Фото: скрин
В Киевской области правоохранители разоблачили супругов-сутенеров, которые открыли свою сеть борделей.
Об этом говорится в сюжете "Сегодня".
Как известно, 31-летняя жительница Борисполя и ее 20-летний сожитель – открыли сеть борделей, где работали около 15 женщин – в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе иностранки.
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За каждый час интимных услуг женщины получали 3000 гривен, а половину заработка они отдавали сутенерам. Ежесуточно те зарабатывали около 30 тысяч гривен.
Напомним, ранее в Киеве задержали сотрудника Службы безопасности Украины, которого подозревают в сутенерстве и "крышевании" путан. Кроме того, он обеспечивал девушек рекламой на сайтах знакомств, за что также получал "вознаграждение".
Напомним, в центре Луцка разоблачили бордель, "замаскированный" под салон эротического массажа.
Кроме того, в Виннице "накрыли" банду сутенеров, которые вербовали несовершеннолетних.
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