Под Киевом убитую женщину нашли "сложенной" в чемодан

Под Киевом в чемодане нашли убитую женщину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Киевом нашли чемодан с частями тела женщины. Случилось это в Обуховском районе. Предварительно установлено, что убийство произошло неделю назад.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники.

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По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство

"Чемодан с частями тела женщины нашли в канале в Обуховском районе. По предварительной оценке эксперта, погибшая была убита около семи дней назад. Личность погибшей и обстоятельства ее смерти сейчас устанавливает следствие", – сообщил собеседник.

В Киеве произошло жестокое убийство женщины с ребенком

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве родственников и поджоги квартиры.

Информация о случившемся поступила столичным правоохранителям 3 июня. Это произошло на улице Маяковского. Правоохранители установили, что накануне между родственниками возник конфликт и впоследствии потасовка. В результате погибла женщина с ребенком, еще два человека получили телесные повреждения.

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После убийства мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть улики. Злоумышленник пытался скрыться, однако был задержан.

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