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Под Киевом на ходу взорвался автомобиль: есть пострадавшие (фото)

23 апреля, 12:09

Ольга Кравченко

Пока неизвестно по какой причине газовый баллон вспыхнул

В Киевской области 23 апреля на ходу в автомобиле взорвался газовый баллон.

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

ЧП произошло на Варшавской трассе.

"Во время взрыва пострадал водитель", – говорится в сообщении.

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По информации из соцсетей, произошло ДТП – Geely на полном ходу врезался в Lanos и тот загорелся.

"Водитель выбраться не смог – сгорел внутри автомобиля. Водителя Geely госпитализировали", – добавляют в Сети.

Напомним, что на дороге в поселке Рогань под Харьковом произошло столкновение двух автомобилей Daewoo Lanos, в результате были госпитализированы двое детей и мужчина – пассажиры обеих машин.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области, на трассе в направлении Купянска, произошла авария с участием военного грузовика – ЗИЛ с прицепом врезался в опору моста.

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Источник: Сегодня

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