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Под Киевом в ДТП погиб мужчина – его 6-летнего сына госпитализировали (фото)

Виктория Барановская
26 августа, 18:09
Предварительно известно, что водителю стало плохо и он умер за рулем

Автомобиль слетел с дороги и ударился в дерево / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 26 августа, в Киевской области вблизи села Лютеж произошло ДТП в котором погиб мужчина, а его маленький сын попал в больницу.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"Около 10:30 на автодороге Киев-Овруч в селе Лютеж автомобиль"Ford" слетел в кювет. По предварительной информации, 53-летнему водителю стало плохо и он умер за рулем, после чего автомобиль слетел с дороги. Его 7-летнего сына госпитализированы в больницу", – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба полиции

На месте происшествия работают полицейские, они выясняют все обстоятельства инцидента. Тело погибшего направят на экспертизу для установления причин смерти.

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Фото: пресс-служба полиции

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

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