Под Киевом в ДТП погиб мужчина – его 6-летнего сына госпитализировали (фото)

Автомобиль слетел с дороги и ударился в дерево / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 26 августа, в Киевской области вблизи села Лютеж произошло ДТП в котором погиб мужчина, а его маленький сын попал в больницу.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"Около 10:30 на автодороге Киев-Овруч в селе Лютеж автомобиль"Ford" слетел в кювет. По предварительной информации, 53-летнему водителю стало плохо и он умер за рулем, после чего автомобиль слетел с дороги. Его 7-летнего сына госпитализированы в больницу", – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба полиции

На месте происшествия работают полицейские, они выясняют все обстоятельства инцидента. Тело погибшего направят на экспертизу для установления причин смерти.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.