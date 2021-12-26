Под Киевом в жуткое ДТП с пожаром попала семья с детьми – все в больнице (фото, видео)

В Киевской области в ДТП попала целая семья / Фото: Коллаж: Сегодня
В Броварском районе в ДТП попала иномарка BMW X5 и легковушка ВАЗ-2115. После столкновения ВАЗ, пострадали четыре человека.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Авария произошла 26 декабря около 14:00 на трассе Киев – Чернигов вблизи села Скибин.
По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2115 под управлением 32-летнего водителя и BMW X5, который ехал впереди. В результате ДТП ВАЗ загорелся. Как пишет dtp.kiev.ua, после удара пассажирку зажало в авто.
Пострадали 32-летний водитель и его пассажиры: жена и двое несовершеннолетних детей 7-ти и 9-ти лет. Их доставили в больницу для оказания помощи.
Самые частые причины ДТП в Украине
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.