Под Киевом поймали мошенницу, которая угрожала своим жертвам током (фото, видео)

Она сообщала работникам о повышении напряжения и уговаривала спрятать личные вещи в черный пакет, который затем забирала

Фото: Facebook Андрей Небитов

В Киевской области задержали наглую мошенницу, которая обманула более 20 человек – присваивала золото и ценные вещи жертв.

Как рассказала нам пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова, подозреваемая, приходя в магазин или аптеку, сообщала продавцам о скором повышении напряжения в электросети и необходимости снять все украшения.

"Заверяла персонал, ценности нужно сложить в пакет. После этого отвлекала внимание людей, чтобы забрать ценности из пакета или забрать пакет целиком. Затем пряталась. Задержали подозреваемую в Обухове Киевской области – это произошло в магазине канцелярии, где очередные продавцы упаковали очередной пакет для мошенницы", – сообщила нам Ирина Прянишникова.

Фото: Facebook Андрей Небитов

Сейчас правоохранителям известно о 20 подобных эпизодах с начала мая, сообщил руководитель полиции области Андрей Небитов.

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Фото: Facebook Андрей Небитов

Фото: Facebook Андрей Небитов

Правоохранители установили, что женщина действовала также в столице и других областях Украины. Известно, что мошенница в 2013 году уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение именно мошенничества. Тогда она выдавала себя за сотрудницу налоговой.

Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему выманивания денег. На Львовщине двое мужчин под видом медиков обобрали семь пенсионеров. Те добровольно отдали им более 150 000 гривен.