Под Киевом женщина подрезала соседа из-за припаркованного авто: ей грозит срок (фото)

46-летний пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован – у него проникающее ранение грудной клетки

На снимке - место преступления. Фото: коллаж "Сегодня"

В Василькове (Киевская область) задержали женщину, которая подрезала мужчину. Конфликт между соседями возник из-за припаркованного авто.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Ссора между соседями переросла в драку. 61-летняя женщина нанесла ножевое ранение в область грудной клетки своему сопернику.

"Полицейские обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств преступления, среди них – кухонный нож. Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция области/Facebook

Отметим, что 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.

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Следователи сообщили задержанной о подозрении предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от пяти до восьми лет.

Фото: Нацполиция области/Facebook

Ранее мы писали, что в Киеве в парадном жилого дома неизвестные подрезали мужчину. Нападение произошло в доме на улице Ольжича в Шевченковском районе столицы.

Напомним, на столичной Оболони 42-летний мужчина, который находился в розыске, ударил несколько раз по голове жителя Оболони и нанес ему несколько ножевых ранений.