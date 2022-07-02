Под Макаровым оккупанты избили и заминировали собаку. Мы узнали о невероятном спасении

Пес Лис прошел страшные испытания, но выжил. Фото: коллаж "Сегодня"

Саперы спасли пса по кличке Лис, которого российские оккупанты избили, заминировали и бросили умирать возле поселка Макаров Киевской области. Стали известны подробности спасения беспородного животного.

Об этом сообщают "Сегодня".

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Как рассказала нам менеджер отдела развития и коммуникаций ЗооПатруль.UA Ирена Скакун, пса нашли двое местных жителей в яме.

"Его нашли местные мужчина с женщиной. Когда последняя захотела его доставать, мужчина заметил, что возле лапы пса что-то привязано. Оказалось – растяжка. Были вызваны саперы, которые обезвредили растяжку. Пес был отправлен в клинику", – рассказала нам Ирена Скакун.

Пса нашли под Киевом

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По ее словам, у собаки проблемы с опорно-двигательным аппаратом – существенно снижены двигательные способности, проблемы с тазовыми органами и неврологический дефицит.

"Пока никто не заявлял своих прав на собаку, есть основания предполагать, что это был бездомный пес. По оценкам врачей, возраст собаки – год-два. Не исключено, что его сможет забрать к себе кто-либо за границу. Собака сможет передвигаться с помощью специальной инвалидной коляски. За границей есть даже специальные курсы для людей, которые хотят завести собак с такими проблемами", – говорит Скакун.

Также добавляет, что зоозащитникам, конечно, хотелось бы, чтобы собака осталась в Украине. Как уточнила Ирена Скакун, на лечение собаки неравнодушные люди собрали уже практически всю необходимую сумму – 37 тыс. гривен, но ей предстоит длительная реабилитация.

Как рассказали зоозащитники, у этого пса миролюбивый характер – складывается такое впечатление, что он готов выступить миротворцем, когда рядом с ним какие-либо животные не ладят между собой.

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Пес нуждается в лечении

Лис может передвигаться только на коляске

Как стало известно, у Лиса перелом 12-го грудного позвонка и другие многочисленные повреждения. Сейчас он может передвигаться только на коляске с помощью передних лап, к сожалению, пока полное восстановление не произошло.

Однако, у собачки есть чувствительность на конечностях, и все очень надеются, что со временем, после длительной терапии, он сможет встать на все четыре лапы.

Помочь с лечением малыша можно по номеру карты банка: 5375 4112 0232 1704.

У Лиса перелом 12-го грудного позвонка и другие многочисленные повреждения

Ранее мы рассказывали, что в Харькове сотрудники ГСЧС спасли собачку из-под завалов после очередного обстрела оккупантов. Спасатели решили оставить животное себе. Ему дали кличку Байрактар.

Кроме того, пес Патрон, который помогает обнаруживать взрывные устройства, оставленные российскими военными, получил Каннскую премию Palm Dog Award.