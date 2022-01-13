Подарок? Под Киевом Дед Мороз выбил зубы клиенту

В ирпинском "Муниципальном карауле" рассказали о нарушении правопорядка по праздникам / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ирпене мужчина в костюме Деда Мороза устроил драку с клиентом, который не захотел платить за общую фотографию.

Об этом рассказал в комментарии ITV начальник Ситуационного центра коммунального предприятия "Муниципальная стража" Роман Левенец.

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Он рассказал, что празднование Нового года и Рождественские праздники в Ирпенской общине в целом прошли спокойно, несмотря на пару инцидентов в новогоднюю ночь.

"Самодеятельный Дед Мороз, фотографировавшийся с горожанами, подрался с одним из своих клиентов из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото. В результате клиент лишился двух зубов, ему оказывали помощь врачи скорой. А Деда Мороза задержала полиция", – рассказал Роман Левенец.

В Кривом Роге новогодней ночью мужчина залез на елку

В ГСЧС позвонили в 01:41 и сообщили о том, что на проспекте Победы мужчина залез на городскую елку и не может самостоятельно слезть.

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Многих эта история порадовала, но некоторые начали волноваться за мужчину. После приезда спасателей помощь мужчине не понадобилась. Правда, криворожанин набрался смелости и прыгнул с дерева.

"Мужчина, как и положено в год тигра, спрыгнул и приземлился на все свои четыре лапы", – рассказали очевидцы.

В результате прыжка он не пострадал.

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