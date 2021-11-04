Поддержали флешмоб. Депутаты спели песню "Батько наш Бандера" в Киевраде (видео)

Депутаты Киеврады спели песню "Батько наш Бандера". / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский городской совет 4 ноября поддержал решение о переименовании ряда улиц, а также двух площадей и сквера. После этого депутаты от "Европейской солидарности" исполнили песню "Батько наш Бандера".

Об этом сообщил в Facebook депутат Киеврады от ОПЗЖ Михаил Наконечный.

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На видео видно, что около десятка политиков исполнили песню, а в конце выкрикнули "Слава Україні!" – "Героям слава!".

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Сам Наконечный в подписи к видео задал риторический вопрос "Нет ли случайно сегодня магнитных бурь?".

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В комментарии к сообщению оппозиционного депутата пришли его единомышленники с вопросами "трудно в таком дурдоме?", "среди вас доктор есть? может нужна помощь?", "а они внесли изменение отчества в реестр?".

Кто-то, отвечая на вопрос Наконечного, утверждает, что "магнитная буря не заканчивается с 2014 года".

Положительных комментариев под сообщением нет, либо же они могли быть удалены.

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Песня "Батько наш Бандера" попала в бан Facebook

Социальная сеть Facebook заблокировала видео национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик" из Львова, где певцы исполняют известную песню "Батько наш Бандера". Патриотический хит стал популярен благодаря флешмобу.

Причиной блокировки назвали "нарушение стандартов сообщества" и "пропаганду ненависти и обиды".

Откуда взялся Бандера-челлендж?

13 октября в Сеть попало видео, как в одной из школ Киева ученики проучили учительницу, выражающую свои пророссийские взгляды. Школьники запустили флешмоб с песней, посвященной Степану Бандере.

Патриотическая песня популярна уже давно, но недавно она стала трендовой в социальной сети TikTok. В популярном приложении другие ребята начали массово записывать подобные патриотические ролики – поют дома, в школьных коридорах и классах.

Позже выяснилось, что киевские школьники были не первыми. Оказывается, инициаторы флешмоба – одиннадцатиклассницы львовского лицея, утверждающие, что спели песню, чтобы поддержать патриотические движения в Украине и насолить "за поребриком".

Флешмоб школьников на днях подхватил вокальный ансамбль "Пентархия", исполнив эту песню в доме, где родился Степан Бандера

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