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Поджог или случайность? Под Киевом сгорело три автомобиля (фото)

Ольга Кравченко
3 января, 17:22
По данному факту полицейские открыли уголовное производство

В Ворзеле три машины сгорели дотла / Фото: Коллаж: Сегодня

3 января в поселке Ворзель (Киевская область) сгорели три автомобиля. ЧП произошло на улице Клинова.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

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"Произошло возгорание автомобиля Smart и огонь перекинулся на два рядом стоящих авто. Пожар удалось локализовать, из людей никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Пожар произошел в поселке Ворзель / Фото: Нацполиция

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Во Львове на вокзале загорелся вагон с пассажирами

На главном железнодорожном вокзале во Львове вспыхнул пожар в вагоне поезда № 81 Киев – Ужгород.

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря. По прибытии на станцию Львов было обнаружено задымление вагона № 7 поезда № 81 Киев – Ужгород.

В результате происшествия никто не пострадал, в вагоне находились два пассажира, которых пересадили в другой вагон.

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Ликвидировали возгорание силами пожарного поезда и работников ГСЧС.

Поезд № 81 Киев – Ужгород отправился из Львова с задержкой 20 минут. В настоящее время устанавливают причины задымления поезда.

Огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м.

К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.

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