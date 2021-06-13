Погода в Киеве испортится – синоптики предупредили о грозе

В субботу жители столицы передохнули от дождей, а теперь снова достаем зонты. Несмотря на непогоду, будет комфортная температура

Дожди снова возвращаются в Украину. Сегодня в столице с самого утра солнечно, но такая погода может быть недолго – киевлян ждет дождь с грозой, так что готовим зонты.

Об этом свидетельствует карта Укргидрометцентра.

Сегодня во всей Киевской области, в том числе и в самой столице, ожидается дождь с грозой.

Также синоптики дали понять, что летней жары не будет – температура воздуха составит комфортные 20-22 градуса.

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Как сообщали новости "Сегодня", в субботу в Одессе ливень затопил город. Ливневки не справились с такой нагрузкой, из-за чего затопило несколько центральных улиц в центре города. Среди них Балковская, Среднефонтанская, Приморская и Мельницкая. Автомобили практически тонули в лужах, а на Среднефонтанской текли потоки воды.

Недавно в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.