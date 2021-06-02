Погодные аномалии? Весна в Киеве оказалась холоднее нормы

Все весенние месяцы были холоднее климатической нормы – кроме марта

В столице была холодная весна. Фото: Наш Киев

По данным наблюдений метеостанции средняя температура воздуха за сезон в столице составила 8,4 градусов тепла, что на один градус ниже среднемноголетних значений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, который имел больше отрицательное отклонение – на 2 градуса.

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"За весенний сезон в Киеве было зафиксировано лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха 14,1 градусов тепла 1 апреля. Холодное было 10 и 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро к 8,5 мороза, а теплое – 16 мая, когда максимальная температура поднялась до 25,1 градуса", – пишут данные метеостанции.

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Количество осадков в столице за весну составило 136 мм, что составляет 93% климатической нормы.

Ранее мы писали, что погода натворила беды в Украине. Циклон юго-восточного происхождения крутится почти на месте и будет поливать своими атмосферными фронтами значительную часть Украины.

А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.